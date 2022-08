Gamescom è appena iniziata, ma è già arrivata la notizia più importante

L’Opening Night Live della Gamescom ha dato il via ai festeggiamenti con il botto, mostrando diversi trailer di titoli già confermati e altri appena rivelati.

Giochi come Hogwarts Legacy (che trovate anche su Amazon), A Plague Tale: Requiem, Sonic Frontiers, Gotham Knights e Return to Monkey Island, hanno tenuto banco durante la serata di ieri.

Nel nostro recap pubblicato ovviamente sulle nostre pagine potete farvi un’idea di tutto ciò che è stato mostrato per l’occasione.

Ora, considerando che la Gamescom si terrà a Colonia, in Germania, fino al 28 agosto prossimo, sorprende come sia già stata confermata l’edizione 2023 (via Game Rant).

Sebbene i fan debbano tenere gli occhi aperti per tutti gli ulteriori annunci dall’edizione 2022, sembra che l’evento sia pronto anche per sorprendere tutti anche nel 2023.

Al momento non sono state confermate altro che le date, visto che gli appassionati possono segnare il calendario per il 23-27 agosto 2023.

Ma non solo: è stato anche confermato che l’Opening Night Live si terrà il 22 agosto, spostando di fatto tutto in avanti di un giorno rispetto a quanto visto nell’edizione di quest’anno.

Give me a minute but Gamescom 2023 dates have been announced – including Opening Night Live. pic.twitter.com/bnmJRVfirK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2022

La conferma di Gamescom 2023 è arrivata anche da Geoff Keighley, il quale ha recentemente condiviso un post anche sul suo account personale Twitter.

Per ingannare l’attesa, gli eventi nei prossimi mesi non mancheranno di certo, dal vociferato PlayStation Showcase, al Disney and Marvel Games Showcase (che potrebbe riservare non poche sorprese, inclusi alcuni annunci davvero big), all’Ubisoft Forward, sono per citarne alcuni.

Infine, i fan possono aspettarsi grandi novità anche i The Game Awards che si svolgeranno a dicembre 2022, oltre al Summer Game Fest del prossimo anno, appena prima della Gamescom 2023 (insomma, a quanto pare le alternative non mancheranno di certo).

Ad ogni modo, se volete leggere un corposo recap di tutto ciò che questa estate videoludica ci ha riservato, cliccate a questo indirizzo.