Un nuovo PlayStation Showcase sta per arrivare presto, spunta una data

Mentre la Gamescom 2022 sta per arrivare e Geoff Keighley carica le polveri per i The Game Awards 2022, pare che stia per arrivare un nuovo PlayStation Showcase.

L’evento dedicato a tutte le novità delle console di casa Sony, come l’introvabile PlayStation 5, è il centro di tutto quello che è il racconto del mondo PlayStation.

Un momento in cui Sony tira fuori i migliori annunci, come quelli dell’edizione 2021 che sono stati davvero importantissimi.

Talmente tanto che gli stessi giochi presentati si sono fatti concorrenza tra loro in quanto a visite, con risultati tra l’altro molto sorprendenti.

Visto che sta arrivando l’autunno dei videogiochi, e molti altri eventi sono alle porte, pare che anche PlayStation si stia preparando alla prossima stagione.

Come riporta Gamingbolt, un nuovo PlayStation Showcase pare sia fissato per l’8 settembre 2022.

L’indiscrezione in questione fa eco ad un precedente leak di qualche mese fa, per cui da maggio fino a settembre non ci sarebbe stato nessun evento importante per PlayStation.

Qualche ora fa è cominciata a rimbalzare su Twitter la suddetta data dell’8 settembre. Inizialmente sembrava poco credibile ma, dopo essere confermata e passata anche per altre voci, comincia ad essere autorevole.

Come Nick Baker, noto insider del settore, che non ha confermato la veridicità della data in sé, ma conferma di aver ricevuto la stessa indiscrezione tempo fa.

I don’t know 100% it’s true. But that’s the date I just got told too. pic.twitter.com/cxHREcAdsT — Nick  (@Shpeshal_Nick) August 22, 2022

Dalla conversazione su Twitter viene fuori che diverse fonti hanno confermato quella data in poco tempo.

Una data che è stata scelta anche per arrivare prima e non perdere i riflettori contro il Marvel Games Showcase, evento all’interno del D23 Expo (la fiera di Disney) che si terrà il 9 settembre.

Come sempre non ci resta che attendere una conferma, ma considerato il periodo è del tutto plausibile che il PlayStation Showcase possa diventare realtà. Anche considerato che nel 2021 si è svolto nello stesso periodo.

Nel frattempo occhi puntati sulla Gamescom 2022, che chiuderà l’estate dei videogiochi alla grande.

E c’è anche la data per i prossimi The Game Awards 2022, che chiuderanno invece l’anno con il botto.