Games With Gold, disponibili ora i nuovi giochi gratis Xbox di aprile

Da questo momento sono già disponibili per il download i nuovi giochi gratis Xbox offerti da Games With Gold: gli utenti potranno dunque aggiungere al proprio account gli ultimi omaggi per il mese di aprile.

L’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (che potete rinnovare comodamente su Amazon) e Live Gold permette infatti di usufruire di giochi gratis aggiuntivi che rimarranno disponibili nella libreria dei giocatori abbonati.

Dopo avervi già segnalato un omaggio aggiuntivo riscattabile proprio grazie a questa iniziativa, riservato al mercato giapponese ma scaricabile anche in Italia, adesso è arrivato dunque il momento di scaricare gli ultimi giochi gratis di aprile.

Questo significa che non sarà più possibile riscattare alcuni dei precedenti giochi in omaggio, mentre la line-up di titoli gratuiti si è appena aggiornata con Hue e MX vs ATV Alive.

Hue è un intrigante platform nel quale sarà possibile cambiare il mondo modificando il colore dello sfondo: facendolo combaciare con quello degli ostacoli sarete in grado di farli sparire e proseguire la vostra avventura misteriosa e piena di pericoli, oltre che naturalmente molto vivace.

MX vs ATV Alive è invece il quinto capitolo della popolare serie dedicata agli amanti degli sport off-road, disponibile su Xbox 360 ma giocabile in retrocompatibilità anche sulle console di ultima generazione: potrete divertirvi con i veicoli a due e quattro ruote più spettacolari grazie a una fisica realistica e affrontando tante corse competitive.

Resterà inoltre ancora disponibile per il download Another Sight, uno dei giochi gratuiti svelati all’inizio del mese: per poter scaricare immediatamente gli ultimi regali di Games With Gold, non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link.

Vi ricordiamo che Another Sight e MX vs ATV Alive saranno riscattabili fino al 30 aprile, mentre per aggiungere Hue alla vostra collezione avrete tempo fino al 15 maggio.

Segnaliamo inoltre che per tutto il weekend potrete giocare gratis con 3 nuovi omaggi di Xbox Free Play Days: tra questi c’è anche un imperdibile capolavoro.