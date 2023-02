Games With Gold, disponibile da ora il primo gioco gratis Xbox di febbraio

Da oggi inizia ufficialmente il secondo mese del 2023, portando così a un naturale aggiornamento del catalogo di giochi gratis offerto con Games With Gold: da questo momento potete dunque scaricare il primo omaggio del mese, senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo che l’iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate e permette di riscattare nuovi titoli Xbox One selezionati ogni mese, naturalmente giocabili in retrocompatibilità anche sulle console di ultima generazione (trovate Xbox Series X su Amazon, senza sovrapprezzi).

Come già annunciato proprio pochi giorni fa, da adesso potete dunque riscattare For The King, il primo dei giochi gratis che saranno offerti durante il mese di febbraio, mentre per il secondo si dovrà aspettare la metà del mese.

Si tratta di un GDR strategico che incorpora elementi roguelike e quelli tipici di un gioco da tavolo, affrontabile sia come giocatore singolo che in cooperativa, disponibile sia in locale che con il multiplayer online.

Il titolo viene solitamente proposto a un prezzo di 24.99€ su Xbox Store, ma per un periodo limitato potrete assicurarvi di aggiungerlo alla vostra raccolta gratis e senza dover spendere un centesimo in più, per sempre.

For The King resterà disponibile gratis con Games With Gold fino al 28 febbraio: potete riscattarlo semplicemente dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con un account iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate, facendo poi clic sul pulsante «Ottieni».

Se avrete eseguito tale operazione correttamente, potrete immediatamente scaricare il vostro nuovo omaggio gratuito direttamente dalla pagina aperta sul vostro browser o, in alternativa, direttamente dalle vostre console.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che Autonauts, il secondo gioco gratis offerto a gennaio, resterà disponibile fino al 15 febbraio: in tale giornata arriverà infatti il secondo omaggio gratuito del mese. Se non l’avete ancora ottenuto, riscattatelo prima che sia troppo tardi.

Restando in tema di scadenze, se siete tra coloro che danno ancora uno sguardo al marketplace esclusivo di Xbox 360, vi consigliamo di fare i vostri acquisti in fretta: tantissimi grandi giochi stanno per lasciare lo store 360, inclusi titoli come Lost Odyssey e The Witcher 2.