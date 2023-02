Xbox annuncia un nuovo evento: in arrivo tanti annunci inediti

Xbox si prepara per un nuovo evento, con tanti annunci di nuovi giochi che, però, non sono Starfield.

Giochi che però, in ogni caso, arriveranno comunque all’interno di Xbox Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) come accade per tutti gli altri titoli annunciati e svelati.

Evento che arriva in un periodo turbolento per Xbox, che continua ad avere a che fare con la burrascosa acquisizione di Activision-Blizzard su cui Phil Spencer si è espresso di recente.

E anche se non si tratta del chiacchierato evento dedicato a Starfield, non è che non ci siano giochi interessanti di cui aspettare gli annunci.

Come riporta VGC, infatti, Paradox (publisher di Crusader Kings III) terrà un evento in collaborazione con Xbox per presentare la sua prossima lineup.

L’evento, che avrà luogo il 6 marzo alle 18.00, includerà l’annuncio di tre nuovi giochi e quattro espansioni, il tutto sui canali Twitch e YouTube di Paradox.

I giochi che verranno annunciati sono in fase di sviluppo presso Colossal Order (Cities: Skylines) e gli studi proprietari Harebrained Schemes (Shadowrun Trilogy, Battletech) e Paradox Tectonic, un nuovo gruppo guidato dal veterano del settore Rod Humble.

Oltre agli annunci di nuovi giochi, l’evento creato in collaborazione con Xbox avrà dalla sua reveal e aggiornamenti dei contenuti per una varietà di titoli Paradox già usciti come Crusader Kings III e Europa Universalis IV.

Se siete delusi per il fatto che l’evento annunciato non sia dedicato a Starfield, aspettate di leggere le parole di Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive:

«Non voglio dire che abbiamo troppi annunci, ma è difficile scegliere quale mi ha entusiasmato di più. […] Parlare direttamente con i nostri giocatori riguardo i nostri giochi, condividere la loro eccitazione per ciò che verrà dopo, confrontare quante ore abbiamo giocato: è qualcosa che tutti in Paradox apprezzano profondamente. Sono anche ansioso di non dover mantenere questi annunci segreti ancora per molto.»

Intanto Xbox Game Pass si porta avanti in ogni caso, svelando anche i giochi gratis che arriveranno nel 2024.

Mentre Baldur’s Gate 3 darà una delusione ai giocatori Xbox, che per un problema tecnico non potranno giocarlo nonostante non sia esclusiva PS5.