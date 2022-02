Game And Watch The Legend Of Zelda a un prezzo super su Amazon! Sconto del 36%!

Anche oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al Game & Watch: The Legend Of Zelda, che attualmente potete portarvi a casa a soli 38,60€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 21€.

Il Game & Watch: The Legend Of Zelda è una vera e propria console portatile da collezione che si rifà alle fattezze della serie classica degli anni ’80. Il dispositivo costituisce un tributo ai 35 anni della saga di The Legend Of Zelda, contenendo al suo interno tre titoli immortali.

Il Game & Watch: The Legend Of Zelda vi permette di rivivere alcune delle più grandi avventure affrontate da Link, quali The Legend Of Zelda, Zelda II: The Adventure Of Link e The Legend Of Zelda: Link’s Awakening.

Il Game & Watch: The Legend Of Zelda funziona anche da orologio, proponendo delle simpatiche animazioni a tema durante lo scorrere del tempo, e contiene anche una versione speciale del classico “Vermin”, ora con Link come protagonista.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo, e divertente, oggetto da collezione risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

