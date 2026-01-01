10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

Una perdita economica calcolata

Microsoft vendette ogni unità Xbox in perdita: si stima che per ogni console venduta a 299 dollari, l'azienda perdesse tra i 100 e i 125 dollari. Questo era parte di una strategia ben precisa, comune nel mondo delle console: guadagnare sui giochi e sulle licenze, non sull'hardware. Complessivamente, Microsoft investì oltre 500 milioni di dollari nel marketing e nello sviluppo della prima Xbox, e ci volle diverso tempo prima che l'intera divisione gaming diventasse profittevole. Era chiaramente una scommessa a lungo termine sul futuro del gaming.