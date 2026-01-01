10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

La guerra con PlayStation 2: numeri e sfide

La prima Xbox si trovò a competere direttamente con la PlayStation 2 di Sony, che aveva già un vantaggio enorme sul mercato avendola lanciata nel 2000. Nonostante l'hardware superiore della Xbox (più potente della PS2 sotto diversi aspetti tecnici) la console di Microsoft vendette circa 24 milioni di unità in tutto il mondo, contro gli oltre 155 milioni di PS2. Tuttavia, Xbox riuscì a sottrarre quote di mercato significative a Nintendo GameCube, e soprattutto a costruire un brand solido che avrebbe dato vita all'Xbox 360, uno dei maggiori successi della storia delle console.