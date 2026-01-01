10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

La fine della produzione e un'eredità immortale

La produzione della prima Xbox fu ufficialmente interrotta nel 2009, anche se l'Xbox 360 l'aveva già sostituita dal 2005. In totale, la console rimase in produzione per circa 8 anni, un ciclo di vita rispettabile per una console di prima generazione. Il supporto online tramite Xbox Live fu terminato il 15 aprile 2010. Nonostante i numeri di vendita non paragonabili a quelli della concorrenza Sony, la prima Xbox lasciò un'eredità immensa: inventò il gioco online su console moderna, introdusse l'hard disk integrato, lanciò franchise iconici come Halo e Fable, e dimostrò che Microsoft poteva essere un player serio nel mondo del gaming.