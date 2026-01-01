10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

L'hardware da PC nascosto nella scocca

Internamente, la prima Xbox era praticamente un PC Windows. Montava un processore Intel Pentium III da 733 MHz, una GPU personalizzata sviluppata con NVIDIA (la NV2A), 64 MB di RAM DDR e un lettore DVD. L'hardware era talmente simile a quello di un computer che negli anni successivi molti appassionati riuscirono a installare Linux sulla console attraverso exploit software e hardware. Questo approccio 'PC travestito da console' fu una scelta deliberata di Microsoft per semplificare lo sviluppo dei giochi e attirare i developer già familiari con l'ecosistema Windows.