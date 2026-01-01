10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

Un nome nato quasi per caso

Il nome "Xbox" deriva dal progetto interno chiamato "DirectX Box", un riferimento alle API grafiche DirectX di Microsoft che avrebbero dovuto essere il cuore della console. Durante lo sviluppo, il team di ingegneri usava questo soprannome informale, ma quando arrivò il momento di scegliere il nome definitivo, i test di mercato rivelarono che tutti gli altri nomi proposti piacevano meno. Così, con grande sorpresa persino degli stessi dirigenti di Microsoft, il nome Xbox fu quello che rimase ufficialmente.