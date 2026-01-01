10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

Xbox Live: l'inizio del gioco online su console

Nel novembre 2002, un anno dopo il lancio della console, Microsoft introdusse Xbox Live, il primo servizio di gioco online strutturato e unificato per console domestiche. Al costo di 49,99 dollari l'anno, Xbox Live offriva matchmaking, chat vocale con il microfono incluso nel kit e un sistema di identità univoca con il Gamertag. Fu una rivoluzione: prima di Xbox Live, giocare online su console era un'esperienza frammentata e dipendente dai singoli publisher. Questo servizio pose le basi per ciò che oggi diamo per scontato su PlayStation Network, Nintendo Online e ovviamente Xbox Live (ormai divenuto Xbox Game Pass).