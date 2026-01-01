10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

Halo: il gioco che salvò Xbox

Halo: Combat Evolved, lanciato insieme alla console nel novembre 2001, non era nato come esclusiva Xbox. Il gioco era stato originariamente annunciato come titolo per Mac e PC dalla Bungie, ma quando Microsoft acquisì lo studio nel 2000, lo trasformò nel pezzo forte del lancio della sua console. Il successo fu clamoroso: Halo vendette oltre 5 milioni di copie solo su Xbox, diventando uno dei giochi sparatutto più influenti della storia e fondando un franchise da miliardi di dollari. Senza Halo, è lecito chiedersi se Xbox sarebbe sopravvissuta nel mercato.