10 curiosità sulla prima leggendaria Xbox (1 di 10)

Il controller "Duke", il più grande della storia

Il controller originale della prima Xbox, soprannominato Duke dai giocatori (e persino dal team di sviluppo), era noto per le sue dimensioni enormi. Con un peso di circa 225 grammi e dimensioni decisamente sovradimensionate, era spesso oggetto di scherno, specialmente in Giappone dove le mani dei giocatori erano mediamente più piccole. Microsoft fu costretta a lanciare un controller più piccolo, il Controller S, originariamente sviluppato per il mercato giapponese, che divenne poi lo standard globale. Il Duke è però rimasto un'icona nostalgica e nel 2018 è stato ripubblicato in edizione limitata.