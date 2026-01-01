10 curiosità su Halo (9 di 10)

9. Il record del lancio e l'impatto commerciale

La serie Halo è uno dei franchise videoludici di maggior successo di tutti i tempi. Halo 3, uscito nel settembre 2007, incassò 170 milioni di dollari nel solo primo giorno di vendite, superando i record di incassi di molti film di Hollywood. L'intera serie ha venduto complessivamente oltre 81 milioni di copie in tutto il mondo. Halo 5: Guardians (2015) generò oltre 400 milioni di dollari nel primo weekend, rendendolo il lancio più grande nella storia di Xbox fino ad allora. Il franchise ha contribuito in modo determinante al successo commerciale del marchio Xbox, tanto che Master Chief è considerato la mascotte non ufficiale di Microsoft Gaming.