10 curiosità su Halo (1 di 10)

1. Le origini del progetto: da Mac a Xbox

Halo nacque originariamente come gioco di strategia in tempo reale per Mac e Windows, sviluppato da Bungie Studios. Fu presentato da Steve Jobs alla Macworld Expo nel 1999, suscitando enorme entusiasmo. Tuttavia, Microsoft acquisì Bungie nel 2000 e trasformò il progetto in uno sparatutto in prima persona esclusivo per Xbox, diventando il titolo di lancio della console nel novembre 2001. Questa scelta si rivelò decisiva: Halo: Combat Evolved fu il principale motivo d'acquisto della prima Xbox e trasformò radicalmente il panorama degli FPS su console.