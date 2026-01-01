10 curiosità su Halo (10 di 10)

10. 343 Industries e il passaggio di testimone da Bungie

Nel 2010, Bungie lasciò ufficialmente il franchise Halo per perseguire altri progetti (tra cui Destiny), cedendo la proprietà intellettuale a Microsoft. Per continuare la serie, Microsoft fondò uno studio interno appositamente dedicato: 343 Industries, il cui nome è un omaggio al personaggio "343 Guilty Spark", il Monitor dell'Installazione 04 nel primo Halo. Il passaggio fu accolto con scetticismo dalla community, ma 343 Industries debuttò con Halo 4 nel 2012, ricevendo recensioni molto positive. Lo studio ha successivamente sviluppato Halo 5: Guardians e Halo Infinite (2021), continuando a espandere l'universo e portando il franchise nel mondo del free-to-play per il multiplayer. Oggi il team ha chiamato nome in Halo Studios e sta lavorando attivamente ad Halo Campaign Evolved, il remake del primo capitolo della serie.