10 curiosità su Halo (2 di 10)

2. Il nome 'Halo' e il significato degli anelli

Il termine "Halo" si riferisce agli enormi anelli artificiali presenti nell'universo di gioco, noti come "Anelli Halo" o "Installazioni". Queste strutture orbitali, costruite dalla misteriosa razza dei Precursori, hanno un diametro di circa 10.000 km e ospitano ecosistemi completi al loro interno, sulla superficie interna curva. Il loro scopo originale è quello di essere armi di distruzione di massa capaci di sterminare tutta la vita senziente nella galassia per fermare la diffusione dei Flood, parassiti alieni. Il nome evoca sia la forma circolare delle strutture sia una certa aura sacra e mistica che le circonda nella lore del gioco.