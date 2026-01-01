10 curiosità su Halo (8 di 10)

8. L'universo espanso: libri, fumetti e serie TV

L'universo di Halo si estende ben oltre i videogiochi, con uno dei transmedia più ricchi del mondo gaming. Sono stati pubblicati oltre 30 romanzi ufficiali, tra cui il celebre "The Fall of Reach" di Eric Nylund, considerata lettura fondamentale per i fan. Esistono numerose serie a fumetti, cortometraggi animati (come Halo Legends, prodotto in collaborazione con studi anime giapponesi), serie live-action (Forward Unto Dawn, Nightfall) e infine la serie TV di Paramount+ con Pablo Schreiber nei panni di Master Chief. La lore costruita nel tempo è enciclopedica, con una cronologia che si estende per centinaia di migliaia di anni.