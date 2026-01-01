10 curiosità su Halo (7 di 10)

7. Halo 2 e il multiplayer online che cambiò tutto

Halo 2, uscito nel 2004, fu il primo grande gioco a portare il multiplayer online su console in modo massiccio e accessibile grazie a Xbox Live. Prima di Halo 2, il multiplayer su console era quasi esclusivamente locale (splitscreen). Il gioco raggiunse oltre 600.000 utenti connessi contemporaneamente nelle prime settimane, un record assoluto per l'epoca. Halo 2 fu il gioco più giocato su Xbox Live per quasi due anni consecutivi. Microsoft mantenne attivi i server fino al 2010, ben sei anni dopo il lancio. Il suo sistema di matchmaking e ranking influenzò profondamente tutti i giochi multiplayer successivi, sia su console che su PC.