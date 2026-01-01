10 curiosità su Halo (6 di 10)

6.Flood: un'allegoria dell'orrore cosmico

I Flood sono i principali antagonisti parassitari della serie Halo, capaci di infettare e trasformare qualsiasi forma di vita con sufficiente biomassa neurale. La loro comparsa nel primo Halo fu una vera sorpresa per i giocatori, che si ritrovarono improvvisamente catapultati in un'atmosfera horror all'interno di quello che sembrava uno sparatutto militare classico. I Flood sono ispirati a concetti di horror cosmico alla Lovecraft: una forza primordiale, inarrestabile e incomprensibile. La loro origine nella lore ufficiale è ancora più inquietante: sarebbero l'evoluzione di un antico organismo usato dai Precursori, una razza ancora più antica dei Forerunner, come strumento di vendetta.