10 curiosità su Halo (5 di 10)

5. La colonna sonora che ha rivoluzionato i videogiochi

Le musiche di Halo, composte da Martin O'Donnell e Michael Salvatori, sono considerate tra le più iconiche della storia dei videogiochi. Il tema principale, caratterizzato da un coro gregoriano maschile a cappella seguito da percussioni tribali e orchestrazioni epiche, fu rivoluzionario per l'epoca. O'Donnell compose la colonna sonora del primo capitolo con un budget limitatissimo, registrando i cori con un piccolo ensemble. La soundtrack vinse numerosi premi e fu persino eseguita da orchestre sinfoniche in tutto il mondo in concerti dedicati. Il tema di Halo è oggi universalmente riconoscibile anche da chi non ha mai giocato.