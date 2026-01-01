10 curiosità su Halo (4 di 10)

4. Cortana e l'intelligenza artificiale che ha ispirato Microsoft

Cortana, l'IA che accompagna Master Chief, è così popolare che Microsoft ha scelto il suo nome per il proprio assistente virtuale, lanciato nel 2014. Nel gioco, Cortana è un'intelligenza artificiale di tipo 'Smart', creata usando il calco neurale della dottoressa Catherine Halsey. Le IA nel mondo di Halo hanno una durata di vita limitata a circa 7 anni prima di andare incontro alla 'rampancy', una forma di follia causata dall'accumulo eccessivo di pensieri. La storia di Cortana diventa centrale in Halo 4, dove la sua degradazione progressiva costituisce il cuore emotivo della trama.