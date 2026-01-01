10 curiosità su Halo (3 di 10)

3. Master Chief: un'icona senza volto

Il Maestro Capo Petty Officer John-117, protagonista della serie, è diventato una delle icone videoludiche più riconoscibili al mondo pur non avendo mai mostrato il suo volto durante il gioco. Nato nel 2511, fu arruolato nel programma SPARTAN-II all'età di soli 6 anni, addestrato per diventare un supersoldato. La sua vera identità fisica è rimasta volutamente ambigua per permettere al giocatore di immedesimarsi nel personaggio. Solo nella serie TV di Paramount+ (2022) il volto dell'attore Pablo Schreiber è stato mostrato, scatenando accese discussioni tra i fan.