Futuro sempre più cloud: Microsoft vuole xCloud anche su console e PC

Il cloud è una delle grandi realtà del gaming odierno – o, almeno, si presenta ambendo a diventarlo. Sappiamo, ad esempio, che Google sta investendo per la sua visione con Stadia, che Amazon tenterà questa via con Luna, e anche Microsoft ha lavorato con attenzione alla nuvola, lanciando da poco il suo xCloud su piattaforme mobile e consentendovi di giocare un’ampia libreria di titoli, nell’ordine delle centinaia, sui vostri telefonini.

Dove si muoverà il futuro del cloud secondo la casa di Redmond? A rispondere è stato Phil Spencer, che interpellato in merito sul suo profilo Twitter ha ribadito l’assoluta intenzione di portare anche su PC e console l’esperienza di xCloud. Grazie ad essa, ad esempio, potreste giocare a un videogioco su qualsiasi PC, al di là delle sue effettive specifiche, perché verrebbe eseguito in remoto e “proiettato” sul vostro schermo.

A proposito dell’arrivo di xCloud su altre piattaforme, il leader di Xbox ha spiegato:

Yes, we want to do this. It's in the long list of cool things the xCloud team is working on, just a bit further down the list. But we want console and PC players to be able to browse as easily as mobile players, it's a good gamepass feature.

— Phil Spencer (@XboxP3) October 7, 2020