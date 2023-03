Future Games Show Spring Showcase 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Nelle scorse ore abbiamo assistito a un nuovo appuntamento con il Future Games Show, che ha accolto la primavera con il suo Spring Showcase del 2023: come sempre accade, l’evento è stato una vera e propria carrellata dove si sono susseguiti tanti videogiochi – tra produzioni già disponibili e altre che stanno scaldando i motori.

In caso ve lo foste perso, in questo articolo vi proponiamo il riepilogo completo, in modo che possiate recuperare le informazioni più succose e segnare nel calendario i giochi che volete tenere d’occhio.

La replica del Future Games Show

Di seguito, potete vedere la replica integrale dell’evento. L’inizio è al minuto 19:07, la conclusione a 1:47:37.

Di seguito, invece, il recap relativo ai singoli giochi.

Future Game Show 2023 Spring Showcase: i giochi

Witchfire

È stato mostrato il gameplay di Witchfire, che è in uscita in un futuro prossimo (ma senza finestra ancora definita) su PC. Il gioco sarà uno shooter con elementi di magia.

Sifu – Arrivano le Arene

Sloclap si è presa il suo spazio per confermare che Sifu vedrà prestissimo l’arrivo di una espansione che introdurrà delle Arene. Avremo nuove modalità a partire dal 28 marzo – e dalla stessa data il gioco sarà reso disponibile anche su Steam e su Xbox.

Miasma Chronicles

Dopo il lavoro su Mutant Year Zero: Road to Eden, gli sviluppatori sono ormai pronti al lancio del loro Miasma Chronicles. Un video ce lo ha mostrato in azione, fissando il lancio al 23 maggio su PC, Xbox e PS5.

Vi ricordiamo che su SpazioGames.it vi abbiamo già proposto la nostra anteprima, quindi potete conoscere già le nostre impressioni a caldo, pad alla mano.

Ravenbound

Parliamo di un roguelite con meccaniche da deck building, che arriverà su PC il 30 marzo prossimo.

ArcRunner

Dalle atmosfere palesemente cyberpunk, ArcRunner è un titolo cooperativo con dinamiche da roguelite, di cui abbiamo visto in azione il gameplay.

È stato confermato che arriverà il 27 aprile su PC (Steam), PS5, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Hyenas

Annunciato qualche tempo fa da Creative Assembly e SEGA, il titolo è pronto a una alpha su PC che si terrà nel corso di questo weekend e di cui trovate dettagli sul sito ufficiale.

The Entropy Centre

Già disponibile – e qui trovate la nostra recensione – dal 30 marzo The Entropy Centre includerà anche un aggiornamento con un editor dei livelli, che vi permetterà di sbizzarrirvi a creare i vostri.

Wrestle Story

Il wrestling non passa mai di moda ed è al cuore di Wrestle Story, che però è strutturato come un action RPG a turni in cui darvele di santa ragione. Arriverà presto su PC.

After Us

Un video ci ha portati alla scoperta del mondo post-apocalittico alla base di questo gioco, il cui universo decadente sbarcherà su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 23 maggio.

Synced

Definito come «un mix tra Borderlands e Vanquish», questo gioco sarà uno shooter free-to-play con un’ambientazione sci-fi. Arriverà durante l’estate.

The Expanse: A Telltale Series

Torna a farsi vedere il titolo di Telltale, con delle interviste agli sviluppatori che offrono anche un piccolo assaggio di gameplay. L’episodio 1 arriverà durante l’estate su PC, PlayStation e Xbox.

Distant Bloom

Un gioco di esplorazione rilassato, dove vi muoverete in un pianeta alieno. Il suo debutto, almeno su PC, è atteso per il 2023.

The Last Case of Benedict Fox

È una delle uscite più attese di aprile ed ecco che The Last Case of Benedict Fox si è mostrato di nuovo con un gameplay trailer. Lo abbiamo testato qualche tempo fa e siamo in attesa di metterci le mani definitivamente, con la release finale fissata per il 27 aprile su PC e Xbox.

Decarnation

Un interessante videogioco narrativo bassato sull’avventura e la risoluzione di puzzle, con una direzione artistica che coglie nel segno. Arriverà a maggio 2023 su PC e Switch.

Park Beyond

Anche il gioco di Limbic Entertainment pubblicato da Bandai Namco torna a farsi vedere: questo manageriale di parchi divertimenti arriverà infatti ufficialmente il 16 giugno su PC, Xbox e PlayStation – ma dal 9 maggio sarà possibile testarlo in una closed beta.

Pizza Possum

Il titolo dice già tutto: parliamo di un gioco stealth in cui dovete vestire i panni di un opossum che deve impegnarsi per rubare gli snack in giro per gli scenari. È praticamente la versione mangereccia di Untitled Goose Game – e un po’ meno dispettosa, dai.

Arriverà presto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Parliamo in questo caso di uno strategico con dinamiche stealth firmato dagli stessi autori di Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Ci è stato mostrato un gameplay trailer, in vista del debutto nel 2023 su PC, PS5 e Xbox.

Novità da Twin Sails

Un montaggio che ci ha mostrato alcuni scorci da:

Ember Knights

Wantless

Inchanted

Amberial Dreams

News Tower.

The Axis Unseen

Un videogioco horror ad alto tasso di heavy metal, sviluppato da una persona sola – che ha nel suo curriculum anche Skyrim e Fallout. Arriverà su PC nel 2024.

Carrellata videogiochi VR

Un segmento dedicato interamente a giochi VR, dove abbiamo visto:

Low-Fi

Hello Neighbor VR

Not for Broadcast VR

Another Fhiserman’s Tale VR

AK-xolotl

Immaginate di essere un assolotto armato di AK per capire il concept fuori di testa alla base di questo videogioco.

Arriverà nel 2023 su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, anticipato da una demo.

Fort Solis

Con un cast che conta su Roger Clark (Red Dead Redemption 2) e Troy Baker (ovunque, praticamente), questo gioco è un thriller fantascientifico in arrivo durante l’estate su PC e PS5.

Combat Champions

Combat Champions è uno sparatutto dove l’unico modo per trovare un accordo tra giganti del mercato è risolverla a sparatorie, anziché in tribunale.

Arriverà presto su PC e sarà anticipato da una fase alpha.

Primordials Legends: Hollow Hero

Un trailer ci ha mostrato in azione il gameplay, con le meccaniche di combattimento e i puzzle, per questo titolo che arriverà presto su PC.

Men of War II

Gli amanti degli strategici bellici saranno felici di sapere che Men of War II è disponibile ora per un test multiplayer che andrà avanti fino al 27 marzo, ovviamente su PC.

Dave the Diver

Un grazioso videogioco dedicato alle immersioni, che arriverà in accesso anticipato su Steam il prossimo mese di giugno.

Survival: Fountain of Youth

Un gioco action adventure in cui vestite i panni di un esploratore del XVI Secolo, rimasto spiaggiato dopo che la sua nave è naufragata. Arriverà in accesso anticipato su Steam il 19 aprile.

Battle Shapers

Sparatutto in soggettiva dai ritmi velocissimi e con un’anima da roguelite, dove dovete spazzare via i robot che vi si faranno di fronte.

In uscita su PC nell’estate.

Stranded: Alien Dawn

Lo avevamo già testato e sarete felici di sapere che Stranded: Alien Dawn è ora pronto al debutto definitivo il 25 aprile.

Sono anche aperti i pre-ordini su PlayStation e Xbox, se preferite giocarci su console.

Dredge

Parliamo di un videogioco di pesca dall’anima lovecraftiana, in arrivo dal 30 marzo su PC, Xbox, PlayStation e Switch.

Castle Craft

È un gioco dove dovete difendervi e barricarvi mentre sarete attaccati da ondate di nemici, resistendo agli assalti. Arriverà nel 2023 su PC.

Segmento Ones to Play

Una carrellata che ha mostrato scorci di alcuni videogiochi in arrivo da non perdere, come:

Sherlock Holmes: The Awakened

Voodolls

Bits and Bops

Stickmen Trenches

Trinity Fusion

Homeseek.

Tutti questi giochi possono essere provati ora su Steam con demo gratis.

The Great War: Western Front

Strategico in tempo reale ambientato nella Prima Guerra Mondiale, realizzato dal team che ha già firmato Command & Conquer Remastered Collection.

Arriverà su PC il 30 marzo.

Go Fight Fantastic

Un hack’n’slash dallo stile cartoon dove dovete letteralmente spaccare tutto, ma facendo squadra. Arriverà su PC nel 2023.

Wartales

In questo caso parliamo di un gioco di ruolo open world ad ambientazione medievale, che arriverà in versione definitiva su PC il 12 aprile.

IXION

Un city-builder ad ambientazione spaziale, che arriverà su Steam in una data ancora da fissare.

Mika and The Witch’s Mountain

Con lo stile che si rifà a quello dello Studio Ghibli, questo titolo è un simulatore di vita fantasy che ci è stato mostrato in azione durante il Future Games Show.

Sappiamo che arriverà su PC, PlayStation, Xbox e Switch, ma non abbiamo ancora una data di lancia a parte un «presto».

Go-Go Town

Dagli autori di Yonder: The Cloud Catcher Chronicles e di Grow: Song of the Evertree, parliamo di un life sim rilassante che arriverà presto su PC e su console.

Dying Light 2

C’è spazio anche per il titolo ad alto tasso di zombie, che vedrà dal 20 aprile un update maggiore che renderà il combattimento più brutale. Inoltre, c’è un assaggio dal DLC story-driven in arrivo.

Viewfinder

Si tratta di un peculiare puzzle game dove dovete giocare con immagini che si sovrappongono e una realtà piuttosto modellabile. Arriverà presto su PS5 e PC.

Paranormal Tales

A chiudere lo show è stato questo horror in Unreal Engine 5, che arriverà presto su Steam.

Si è concluso così il Future Game Show – Spring Showcase 2023.

