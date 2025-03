I Hate This Place è il nuovo survival horror di Bloober: ecco il primo trailer

Bloober Team ha svelato ufficialmente I Hate This Place, nuovo survival horror isometrico surreale con scenari open world.

Ispirato all'omonimo fumetto (che potete recuperare su Amazon), questa nuova produzione sarà sviluppata Rock Square Thunder, studio noto per aver già sviluppato The Lightbringer, e pubblicata dagli autori del remake di Silent Hill 2.

Lo stile visivo cerca di riprendere proprio le immagini del fumetto a cui è ispirato, portandoci in un'inquietante estetica retro anni '80 con colori vivaci ed elementi visivi al confine tra la realtà e l'incubo.

Di seguito trovate il primo teaser trailer ufficiale di I Hate This Place, svelato nel corso del Future Games Show:

Nonostante il trailer faccia riferimento unicamente alle versioni Steam e Epic Games Store, gli sviluppatori ci hanno confermato che l'uscita è prevista anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, conferma inoltre che I Hate This Place unirà « meccaniche di sopravvivenza, una narrazione coinvolgente e un'identità visiva ben definita»: dovrebbe dunque trattarsi di un'opera da tenere d'occhio per chi ama sia i survival horror che i fumetti.

Al momento non è stata confermata una data d'uscita definitiva, ma sappiamo che uscirà nel corso del terzo trimestre 2025: è già possibile aggiungerlo alla propria wishlist sia su Steam che su Epic Games Store.

Sembrerebbe dunque questo il misterioso Project R svelato non molto tempo fa: Bloober aveva infatti annunciato una partnership con Skybound, coinvolta in questo progetto in quanto detiene i diritti del fumetto.

Ovviamente, ricordiamo che non sarà l'unico progetto su cui Bloober Team è al lavoro: proprio negli scorsi giorni è stata rinnovata la partnership con Konami.