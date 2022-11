FromSoftware pensa già al successore di Elden Ring: «Faremo giochi ancora più interessanti»

Dopo aver celebrato il grande successo commerciale e di critica ottenuto da Elden Ring, FromSoftware non intende restare in disparte e sembra avere già in mente diverse idee per quelli che saranno i prossimi giochi dello studio.

A svelarlo è stato lo stesso Hidetaka Miyazaki al termine dei Golden Joystick Awards 2022, che hanno visto trionfare proprio Elden Ring come miglior gioco dell’anno (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon), con quella che sembra essere una vera e propria anticipazione dei prossimi progetti.

Dopo aver ricevuto il prestigioso premio, ma che non è stato l’unico riconoscimento conquistato dal soulslike open world, il director ha infatti voluto lanciare un messaggio finale di ringraziamento ai propri fan, confermando le intenzioni future di FromSoftware per il mercato videoludico.

GamesRadar+ segnala infatti che Miyazaki ha voluto fare un’importante promessa, ovvero la voglia di fare nuovi giochi «ancora più interessanti» di Elden Ring, chiedendo di continuare ad avere aspettative elevate per i prossimi titoli della compagnia.

La casa di Dark Souls si è ormai confermata un vero e proprio punto di riferimento per l’industria videoludica e c’è indubbiamente molta curiosità di scoprire quali saranno i prossimi progetti di uno studio che sembra non aver intenzione di smettere di migliorarsi.

Le ultime parole di Miyazaki purtroppo ci danno ben pochi indizi su cosa aspettarci dal successore di Elden Ring, se non che sarà un gioco evidentemente ancora più interessante dell’open world che ha già vinto numerosi e importanti riconoscimenti.

Tuttavia, grazie a una sua precedente intervista, sappiamo già che il nuovo progetto di FromSoftware sarebbe già entrato nelle fasi finali di sviluppo, dunque l’attesa potrebbe essere meno longeva del previsto. Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi sviluppi sulla vicenda, informandovi tempestivamente non appena avremo novità sul prossimo titolo del team di Hidetaka Miyazaki e del suo team.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il director aveva già lanciato un importante indizio su quello che potrebbe essere un progetto molto diverso dal soulslike open world: Miyazaki aveva infatti anticipato di voler realizzare un «fantasy più astratto».