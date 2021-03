Fotocamera Panasonic Lumix G7 con obiettivo ad un prezzo imperdibile tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle fotocamere.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la fotocamera mirrorless Panasonic Lumix G7, in abbinamento all’obiettivo Lumix G X Vario 12-60mm f/3.5-5.6 HF Power OIS Stabilizzato, che attualmente potete portarvi a casa a soli 499€, rispetto ai 699€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

Il dispositivo consente di scattare fotografie di ottima qualità grazie al suo sensore MOS Digital Live da 16 Megapixel con Venus Engine per risultati eccezionali. La messa a fuoco automatica DFD permette di calcolare istantaneamente la distanza tra gli elementi all’interno del fotogramma e garantisce velocità di messa a fuoco automatica fino a 0,07 secondi.

La fotocamera mirrorless Panasonic Lumix G7 include un mirino LVF OLED ad alta risoluzione con un contrasto di 10.000:1, che offre una visibilità perfetta anche con al luce solare diretta. Inoltre, il display touch inclinabile e girevole vi consentirà di avere trovare prospettive inusuali pur mantenendo pieno controllo dell’inquadratura.

