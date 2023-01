Fortnite VR mostra un gameplay convincente… ma non per Epic Games

Fortnite è un fenomeno mediatico senza precedenti ma, effettivamente, non si è mai parlato di poter trasformare il battle royale in un’esperienza in realtà virtuale.

Il battle royale più famoso del mondo, che nel frattempo è diventato un brand a tutto tondo con gadget di ogni tipo, è rimasto fedele in un certo senso alle sue origini videoludiche.

Quelle che l’hanno reso celebre e che hanno spinto la concorrenza a contrastarlo in ogni modo. Ma non sempre è andata bene, come nel caso del battle royale di Ubisoft.

E mentre Fortnite continua ad aggiornarsi senza sosta con tantissimi nuovi personaggi, qualcuno ha provato a sperimentare con la realtà virtuale.

Come riporta PC GamesN, il modder PrayDog ha sviluppato una mod decisamente convincente con il quale ha creato Fortnite VR.

Una mod figlia d’arte, per così dire, perché il modder aveva aggiunto il supporto per la realtà virtuale a titoli come Resident Evil 2 e Devil May Cry 5, con risultati sempre simili in termini qualitativi.

PrayDog ha infatti sperimentato tantissimo con il REFramework, l’engine che è alla base di tutti gli engine dei giochi Capcom, lavorando con la realtà virtuale, e ora si è buttato nei meandri di Epic Games.

Con questo risultato:

Se questo Fortnite VR fosse stato pubblicato come aggiornamento da Epic Games, nella classica modalità con cui vengono comunicate le novità sul gioco, probabilmente ci avremmo creduto subito.

Invece Epic Games non ha programmi per la realtà virtuale, e questa rimane quindi solo una mod, per quanto ben fatta e convincente.

Al momento non esiste una data di pubblicazione per la mod Fortnite VR di Praydog, ma quando arriverà, dovrebbe essere giocabile su server privati, appositamente gestiti per i giocatori di realtà virtuale.

L’azienda deve senz’altro pensare a cose più importanti, tra cui la gigantesca multa subita dalla FTC per alcune pratiche scorrette.

Per non parlare delle pesanti accuse che paragonano il battle royale alla droga, lanciate qualche settimana fa.