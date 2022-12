Fortnite, il prossimo crossover anime farà felici i fan dei supereroi

Fortnite continua ad espandere il suo universo gigantesco ospitando qualunque personaggio possibile immaginabile, e stavolta tocca agli eroi di My Hero Academia.

Il manga e anime shonen (di cui trovate i numeri su Amazon) è stato uno dei successi editoriali degli ultimi anni, e ovviamente non poteva non mancare nel battle royale più famoso del mondo.

A fare compagnia ad altri franchise a dir poco leggendari del mondo del fumetto e dell’animazione giapponesi, perché anche Dragon Ball ha avuto il suo crossover.

E mentre aspettiamo che anche Il Signore degli Anelli venga ufficializzato a questo punto, ora è il momento del Number One Hero e dei suoi allievi.

Come annunciato anche dal sito ufficiale di Epic Games, è proprio My Hero Academia il prossimo franchise ad impreziosire Fortnite.

Quattro potenti eroi dal mondo di My Hero Academia, la popolarissima serie di anime, debuttano nel battle royale a partire da oggi.

Da oggi sarà possibile scoprire i nuovi incarichi My Hero Academia a tempo limitato in Battaglia reale/Zero costruzioni e l’isola Palestra Addestramento eroe (codice isola: 6917-7775-5190). I quali, una volta completati prima del 30 dicembre 2022, permetteranno di sbloccare PE e oggetti speciali:

Completa l’incarico “Aiuta a eliminare gli avversari nella Palestra Addestramento eroe” (codice isola: 6917-7775-5190) per ottenere lo spray Deku .

. Completa l’incarico “Accumula punti soccorso nella Palestra Addestramento eroe” (codice isola: 6917-7775-5190) per ottenere lo spray PLUS ULTRA .

. Completa un totale di quattro incarichi My Hero Academia per ottenere l’emoticon Guanto di Deku.

E ovviamente non manca neanche la mappa dedicata, nell’isola Palestra Addestramento eroe, costruita dal team di creatori Zen Creative. All’interno della quale potrete scegliere una delle tre classi e lanciarvi in combattimenti squadra contro squadra in due diverse ambientazioni di arena, dove potrete scatenare lo Smash di Deku.

Ma fate attenzione a non divertirvi troppo perché, secondo alcuni genitori, Fortnite è addirittura come l’eroina.

E pensare che My Hero Academia avrebbe anche il suo battle royale dedicato ma, ovviamente, quello di Epic Games ha leggermente più risonanza.