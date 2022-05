Fortnite, nuovo aggiornamento disponibile (ma su una sola console)

Fortnite ha ricevuto oggi un nuovissimo aggiornamento su console Nintendo Switch, che potete scaricare da subito e continuare così la vostra avventura sull’isola.

Non è di certo la prima volta che il battle royale più famoso di tutti i tempo (che trovate in forze anche su Amazon con un gran numero di offerte speciali) riceve contenuti extra e patch di vario tipo.

Solo lo scorso 6 maggio, infatti, il gioco ha ufficialmente svelato il nuovo attesissimo crossover Marvel, che era ormai nell’aria da diversi giorni.

Senza contare la valanga di novità gratuite ottenute in occasione del recente Star Wars Day 2022, per tutti i fan della saga creata da George Lucas. Ora, però, è il turno di una patch per la piattaforma ibrida decisamente più consueta.

Con l’arrivo dell’aggiornamento di Fortnite v20.30 la scorsa settimana, alcuni giocatori hanno iniziato a riscontrare problemi con i server e il sistema di matchmaking, anche su Switch (via DualShockers).

Mentre la maggior parte di questi problemi sono stati risolti subito dopo l’arrivo della patch, Epic Games ha recentemente implementato alcune modifiche per garantire a tutti un’esperienza ancora più fluida su tutte le piattaforme di gioco.

Questo aggiornamento è stato lanciato prima su console Xbox e poi anche per le altre piattaforme, sebbene Epic Games abbia di fatto impiegato qualche giorno in più per riuscire a lanciare gli stessi miglioramenti anche su Nintendo Switch.

Qui sotto, potete controllare le note della patch per quanto concerne l’update di oggi, 9 maggio:

Abbiamo appena rilasciato una patch di manutenzione su Nintendo Switch per risolvere i problemi di stabilità.

Come avrete potuto capire voi stessi, l’aggiornamento è quindi una semplice patch mirata al miglioramento del back-end, al fine di rendere la connessione più stabile e mantenere così l’esperienza complessiva più fluida.

La prossima settimana, Epic Games rilascerà ad ogni modo il prossimo grande aggiornamento per Fortnite con tanti nuovi contenuti e skin mai viste.

Restando in tema, avete letto che Gunzilla Games ha annunciato Off The Grid, un nuovo battle boyale che utilizzerà nientemeno che l’Unreal Engine 5?

Ma non solo: il più recente crossover di Fortnite attivo da fine aprile è stato ancora una volta con il Re dei picchiaduro.