Fortnite, domani ci sarà un grande ritorno (direttamente dal Capitolo 1)

Gran parte dell’isola di Fortnite è stata coperta di neve dall’inizio del Capitolo 3 un evento destinato a esaurirsi a breve.

Ciò potrebbe portare al ritorno di un POI davvero molto amato dai giocatori, specie quelli che hanno iniziato a giocare al battle royale dall’alba dei tempi.

Curioso come la cosa avvenga a breve distanza dal ritorno del gioco sui canali iOS, cosa questa che garantirà un afflusso di giocatori davvero notevole nelle prossime settimane.

Ora, come del resto già accennato a settembre dello scorso anno, il punto di interesse di Fortnite più amato di sempre sarebbe prossimo a un nuovo debutto.

Come riportato anche dai colleghi di The Gamer, a un giorno dallo scioglimento della neve a Frosty Fields, l’account Twitter di Fortnite ha lasciato intendere che i Pinnacoli Pendenti starebbero per tornare.

Questa, per chi non lo sapesse, è stata una zona sulla mappa classica del gioco, sebbene all’inizio della Stagione 9 fu sostituita da NeoPinnacoli.

Pinnacoli Pendenti si trovava vicino al centro della mappa, più precisamente in un lembo della mappa tra Sponde del saccheggio e Condotti confusi.

Note anche come Tilted Towers, queste sono state eliminate dal gioco alla fine della Stagione 10, quando il buco nero ha inghiottito di netto tutta la mappa del Capitolo 1.

Se siete nuovi al mondo di Fortnite, sappiate che i Pinnacoli Pendenti sarà per voi una gradita e curiosa scoperta, mentre per tutti gli altri si tratterà di un ritorno eccellente.

Sempre proposito del battle royale di Epic, avete letto che l’ultimo aggiornamento porterà delle calamità naturali davvero devastanti?

Ricordiamo che il gioco non si è fermato neanche a Natale, visto che in quell’occasione è stato lanciato un amatissimo personaggio di Star Wars.