Fortnite festeggia il quarto anniversario con tante novità e ricompense

La Stagione 8 Al Cubo di Fortnite ha preso il via da pochissimo e ha portato con sé tanti nuovi contenuti per il battle royale.

Adesso il titolo firmato Epic Games è impegnato a festeggiare il suo quarto compleanno con un evento speciale, ricco di ricompense che spaziano da nuovi oggetti a emote inedite.

Diventato a tutti gli effetti un fenomeno di massa. Fortnite non sembra in alcun modo intenzionato a interrompere la sua corsa, e sembra che la prossima collaborazione potrebbe vedere protagonista un gigante dei giochi da tavolo.

Ma c’è spazio anche per le consuete new entry alle quali il gioco ha abituato l’utenza. Stavolta toccherà a un celebre villain della scuderia Marvel (e alla sua controparte umana).

Per celebrare il compleanno a dovere, i videogiocatori saranno chiamati a lanciare quattro regali di compleanno e danzare davanti a quattro torte. Decisamente a tema.

A chi parteciperà agli Incarichi di Compleanno verrà inoltre richiesto di consumare una torta a match (che vi consentirà anche di recuperare la vostra salute) per un totale, ancora una volta, di quattro match.

Portare a termine gli obiettivi consentirà di ottenere delle interessanti ricompense a tema, come il dorso “A Quattro Ganasce”, il piccone “Martello di Buon Compleanno” e l’emote “4? Record!”, perfetta per ricordare il quarto anniversario.

L’evento è stato confermato tramite un tweet sul profilo ufficiale del gioco, segnalato anche da GameRant, che trovate qui sotto:

1.. 2.. 3.. 4.. Fortnite's Birthday is here once more 🎉

Join us in celebrating our 4th Birthday with cake, free rewards, and presents around the map for all. A birthday celebration for us is a celebration for you too!

🎈🎈Happy Birthday 🎈🎈 pic.twitter.com/wu7knwvRG7

— Fortnite (@FortniteGame) September 24, 2021