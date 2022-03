Fortnite fa un regalo gratis ai giocatori (e ai fan di Borderlands)

Fortnite non sembra volersi fermare coi suoi bonus ed extra gratis da offrire ai suoi molti giocatori, a cui ora si aggiunge una chicca davvero notevole e dedicata a un gioco di prossima uscita.

Il battle royale di Epic sembra infatti essere partito con il piede giusto in questo 2022 davvero molto ricco, che a quanto pare continuerà la sua corsa per tutto il mese di marzo.

Basti pensare infatti che il gioco ha da poco ricevuto una novità legata alla Festa della Donna, un modo sicuramente molto interessante per omaggiare la ricorrenza.

Senza contare anche che il leggendario Ezio Auditore della saga di Assassin’s Creed è entrato nel titolo di Battaglia Reale, mandando in estasi i fan della serie Ubisoft. Ora, però, è il turno di Tiny Tina’s Wonderlands

Via Twitter, il team di Epic Games ha annunciato una nuova collaborazione a tempo limitato in vista dell’uscita della nuova avventura ambientata nello strambo universo di Borderlands.

L’Epic Games Store ha infatti reso noto che tutti i i giocatori che effettueranno il preorder dello sparatutto Gerabox Software via negozio digitale, riceveranno un omaggio a tema da riscattare all’interno di Fortnite.

Gli utenti potranno infatti ricevere gratis il nuovo deltaplano Pony di Diamante. L’offerta in questione sarà valida solo fino al giorno dell’uscita di Tiny Tina’s Wonderlands, ossia il prossimo 25 marzo (ragion per cui, affrettatevi).

Tiny Tina's Wonderlands x #Fortnite

Buy either Tiny Tina's Wonderlands edition on Epic Games Store and get the Diamond Pony Glider in

Fortnite at launch! pic.twitter.com/2vWGtoFC41

— FNAssist – News & Leaks (@FN_Assist) March 9, 2022