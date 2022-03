Fortnite, nuovi bonus gratis da oggi (ma per poco tempo)

Fortnite continua a proporre nuovi contenuti per i suoi giocatori, visto che Epic Games non sembra volersi fermare con i bonus ed extra gratuiti.

Il battle royale ha ora ricevuto una novità legata in particolare alla Festa della Donna, un modo sicuramente molto interessante per tributare questa lieta ricorrenza.

Del resto, il free-to-play ha da poco dato il benvenuto al nuovo update che non ha sicuramente deluso (grazie anche alla mole di bug fix)

Senza contare che anche il celebre Ezio Auditore della saga di Assassin’s Creed è entrato a far parte della Battaglia Reale di Epic, ormai da qualche giorno.

Per celebrare la Festa della Donna, il gioco offrirà diversi oggetti in regalo agli utenti anche solo dopo essersi semplicemente loggati.

Più nel dettaglio, sono disponibili da ora i seguenti extra (via sito ufficiale):

Copertura Per Aspera ad Astra

Emote Simbolo del cuore

Brano per lobby “Sono senza paura” (di Emmy Meli)

Spray Saltello e occhiolino

Ma non solo: dal 9 marzo alle 16 ora italiana al 15 del mese alle 14:59 sarà possibile entrare nel Centro Creativo di Redcap Village creato dall’autrice ‘dummblond’.

Inoltre, il 9 marzo verrà lanciata la sezione Celebriamo le donne nella pagina ‘Scopri’, mentre da aprile le donne della community di professionisti e creatori di contenuti di Fortnite si sfideranno in Women of the eRena (WOTE) featuring Fortnite.

Si tratta nello specifico di una serie composta da tre tornei su invito che si terranno nel corso dell’anno (il primo il 10 aprile), ciascuno con un montepremi di 75mila dollari.

Infine, da poco sono stati introdotti nel gioco i comandi giroscopici, i quali cambiano l’approccio al gameplay del titolo Epic.