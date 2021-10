Fortnite, i Mech starebbero per tornare dopo ben due anni

Un nuovo datamine di Fortnite potrebbe aver svelato una delle novità in arrivo sul battle royale di Epic Games: si tratta di una feature che farebbe il suo ritorno dopo ben due anni.

Si tratterebbe dei Mech, i controversi veicoli che Epic Games decise di rimuovere da Fortnite dopo le polemiche della community, che li riteneva eccessivamente sbilanciati.

La Stagione 8 potrebbe vedere anche il ritorno dei Pinnacoli Pendenti, un’altra area popolare sparita dal gioco dopo l’avvio del Capitolo 2 del battle royale.

Dopo la loro introduzione nella Stagione X del Capitolo 1, i potenti Mech alla fine si erano autodistrutti dopo i vani tentativi degli sviluppatori di renderli nuovamente bilanciati.

Evidentemente, stando a quanto rivelato dal dataminer ShiinaBR, tra le fonti più affidabili della community di Fortnite, Epic Games potrebbe aver cambiato improvvisamente idea sui Mech, prendendo seriamente in considerazione il loro ritorno (via Game Rant).

Secondo ShiinaBR, sembra infatti «molto probabile» che i Mech saranno nuovamente introdotti già durante l’attuale Stagione, dato che sono presenti alcune stringhe di testo nei file di gioco che suggerirebbero il loro ritorno.

Non è però chiaro se si tratti nuovamente del controverso Mech B.R.U.T.O o di una nuova categoria di veicoli, possibilmente bilanciati in maniera più ottimale.

Sembra inoltre che la community sarà in grado di «finanziare» la loro realizzazione, a giudicare dai dati presenti nei file di gioco.

Keep in mind: Mechs will most likely be added to the game later this season, according to text in the files!

At the moment, it's not known whether they will be the old B.R.U.T.E mechs or a new type of mechs.

We will be able to fund for them: "FundingStation.Mech.FundedAmount" pic.twitter.com/vt74fthbhT

— Shiina (@ShiinaBR) October 2, 2021