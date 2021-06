Fortnite, arrivano gli UFO: ecco le novità

Da pochi giorni ha preso il via la Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, grazie a una serie novità davvero niente male.

Il successo del battle royale di Epic Games non si ferma in ogni caso qui, visto che altri aggiornamenti stanno venendo rilasciati con una certa frequenza.

Difatti, dopo la consueta manutenzione settimanale, gli sviluppatori hanno da poco condiviso tutte le novità che saranno introdotte nel gioco con il rilascio dell’update 17.10.

Tra le cose più importanti, l’arrivo di una nuova minaccia, ovvero i cosiddetti Rapitori Alieni.

Queste creature volano su alcuni punti specifici della mappa, iniziando poi a sparare dei raggi verso il suolo e rapendo chiunque cammini dentro il fascio laser.

Ma non solo: una volta rapiti avremo la possibilità di esplorare la nave madre degli alieni, con la possibilità di mettere mano anche ad armi nuove di zecca molto potenti.

Una volta entrati nell’astronave, i giocatori avranno 90 secondi per raccogliere il maggior numero possibile di sfere aliene. Più sfere vengono raccolte, più il bottino sarà ghiotto.

L’aggiornamento 17.10 di Fortnite introdurrà anche nuove skin e ricompense bonus del Pass battaglia (tra cui le pagine Argento, Oro e Prismatico per Sunny, Guggimon, Zyg, Dottoressa Slone e Rick Sanchez).

