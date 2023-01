Forspoken per PS5 già a prezzo scontato! Risparmi oltre 20€!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il nuovissimo videogioco Forspoken per PS5 a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Forspoken è un gioco open-world in terza persona ambientato in un mondo fantasy che segue la storia di Frey, una giovane americana di 21 anni che viene misteriosamente trasportata in un’altra dimensione attraverso un portale interdimensionale. Nel nuovo mondo incontrerà creature fantastiche e mostri spaventosi, ma sarà aiutata da un bracciale magico e intelligente che le conferirà poteri straordinari come la telecinesi, la capacità di lanciare incantesimi e altro ancora.

Il gameplay di Forspoken è caratterizzato da azioni rapide e frenetiche, con la possibilità per Frey di muoversi velocemente, arrampicarsi su pareti ripide e fare acrobazie per guadagnare velocità. Tra i poteri magici disponibili ci sono uno scudo protettivo di luce, attacchi elementali di acqua, fuoco, terra e ghiaccio e l’invisibilità per sorprendere i nemici.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “Forspoken è un gioco fatto di alti e bassi. Il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità. A salvare la situazione, però, ci pensano un sistema di esplorazione estremamente funzionale e un combat system molto vario e divertente, oltre che spettacolare“.

Solitamente, la versione PS5 di Forspoken viene venduta a 79,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 58,41€, con uno sconto del 19% rispetto all’usuale prezzo di listino, a cui si aggiunge un ulteriore sconto del 10% grazie al codice CASA23. Si tratta di un’occasione eccezionale per avere un ottimo, e recente, videogioco a prezzo scontato!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la versione PS5 di Forspoken. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!