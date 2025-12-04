Il catalogo di PlayStation Plus si prepara a un'importante rotazione mensile che vedrà l'uscita di alcuni titoli di alto profilo dal servizio in abbonamento di Sony.

I giocatori iscritti ai tier Extra e Premium hanno tempo fino al 16 dicembre per completare o anche solo provare una serie di giochi che spaziano dagli sparatutto multiplayer agli action-adventure open world, prima che vengano rimossi definitivamente dalla libreria digitale.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato per il servizio, che periodicamente sostituisce parte del suo catalogo con nuove aggiunte, mantenendo l'offerta dinamica e cercando di attrarre continuamente l'interesse degli abbonati.

Tra i titoli più significativi in procinto di abbandonare PS Plus Extra e Premium spicca Sonic Frontiers, l'esperimento open-world di SEGA con il porcospino blu che ha diviso la critica ma conquistato una fetta importante di fan.

Accanto a lui troviamo Forspoken, l'action RPG di Square Enix e Luminous Productions che nonostante le aspettative elevate non ha ottenuto il successo sperato, e Battlefield 2042, lo shooter multiplayer di DICE che ha attraversato un lancio travagliato prima di raggiungere una forma più stabile attraverso numerose patch post-lancio.

La lista completa delle rimozioni include anche Grand Theft Auto III: Definitive Edition, parte della controversa trilogia rimasterizzata di Rockstar che aveva sollevato non poche polemiche nella community per la qualità del porting.

Sul fronte della realtà virtuale, gli utenti PSVR2 dovranno dire addio ad Arcade Paradise VR e Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition, mentre i fan di Star Trek perderanno l'accesso a Bridge Crew su PS4.

Completano l'elenco Firefighting Simulator: The Squad e Surviving Mars, titoli di nicchia che hanno comunque trovato il loro pubblico all'interno del servizio.