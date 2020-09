Football Manager 2020, oltre un milione di giocatori ha riscattato il gioco su Epic Games Store

La scorsa settimana SEGA e Sports Interactive hanno dato la possibilità di riscattare una copia digitale gratuita di Football Manager 2020 su Epic Games Store per un periodo di tempo limitato. A quanto pare l’iniziativa è piaciuta molto ai videogiocatori, dato che il direttore del gioco, Miles Jacobson, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, ha affermato che oltre 500.000 persone hanno aderito all’offerta nelle prima 24 ore.

Wow – what a reaction to the @epicgames free week. We were told to expect big numbers, but am amazed with what we're seeing – over 500,000 players of @FootballManager 2020 on the platform in 24 hrs and over 120,000 currently playing on the platform. Hope you're all enjoying it!

— Miles Jacobson (@milesSI) September 18, 2020