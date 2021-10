Flight Simulator, arriva la Game of the Year Edition come update gratis

Microsoft è in venda di grandi annunci e novità perché, a sorpresa, è stata annunciata la Game of the Year Edition di Microsoft Flight Simulator.

Il titolo ha segnato il grande ritorno del franchise del mondo Microsoft, per la prima volta disponibile anche su console come Xbox Series X.

Microsoft Flight Simulator si è rivelato un grande successo anche su console, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dettagliata.

Un videogioco che ha saputo essere estremamente fedele alla realtà, anche troppo quando ha riportato i casi più particolari della storia recente.

Flight Simulator, che vi ricordiamo è anche all’interno di Xbox Game Pass, ha vissuto 14 mesi molto intensi raccogliendo il consenso unanime di pubblico e critica.

Per questo motivo arriva Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, il cui annuncio è stato pubblicato sul sito Xbox ufficiale.

Questa nuova edizione, che è pensata per essere una celebrazione del gioco e un ringraziamento per il supporto e l’accoglienza verso Flight Simulator, conterrà alcune novità molto interessanti.

Ci sranno prima di tutto cinque nuovi velivoli: Boeing F/A-18 Super Hornet, VoloCity, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub e Aviat Pitts Special S1S. I quali potranno atterrare anche nei nuovi aeroporti, un totale di otto inediti sparsi tra Germania, Svizzera e Stati Uniti.

All’interno della nuova edizione di Flight Simulator ci saranno anche nuove missioni, nuovi tutorial, nuove feature (sistema meteo aggiornato, accesso a DirectX 12 e replay in modalità sviluppatore), e nuove città sviluppate in fotogrammetria tra cui Helsinki, Nottingham ed Utrecht.

Una marea di nuovi contenuti quindi, che poi saranno aggiornati come sempre in futuro dal team di sviluppo. Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition sarà disponibile dal 18 novembre, e sarà gratis per chi possiede già il titolo originale su PC o Xbox Series X|S, che potranno ottenerlo come aggiornamento gratuito.

Una grandissima edizione per un grande titolo, nel quale i giocatori si sono divertiti a fare qualsiasi cosa… letteralmente qualsiasi.

Insieme a tanti altri giochi, Flight Simulator è all’interno di Xbox Game Pass, che questo mese si arricchisce di ben 11 nuovi titoli, e tanti al day one.

E visto che siamo in vena di annunci, Microsoft ha aperto i pre-ordini del minifrigo a forma di Xbox Series X. Il meme è diventato realtà.