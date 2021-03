La nave Ever Given è in Microsoft Flight Simulator (ed è bloccata proprio lì)

Si tratta dell’evento che sta tenendo maggiormente banco in queste, specie sui social (grazie a un numero di meme non indifferente): la portacontainer Ever Given, che con i suoi 400 metri ha fermato il traffico mondiale di merci, è stata da poco “sbloccata” dopo sei giorni di stop nel Canale di Suez.

La navigazione delle 321 imbarcazioni in attesa dopo che il cargo si era incagliato sui fondali ha finalmente ripreso il via, dopo che la nave ha iniziato a muoversi attorno alle ore 15 (il tutto dopo un gran numero di manovre con l’ausilio di vari rimorchiatori).

Ora, mentre la nave da carico sta finalmente godendo della “libertà” tanto attesa, Microsoft Flight Simulator riporta l’imbarcazione nel punto in cui si era incagliata, grazie a un’originalissima mod. Trovate il video poco sotto:

The ship is even stuck on Microsoft flight sim pic.twitter.com/bp3lWKw4WY — Matt Rickard (@mattrickard) March 28, 2021

La clip poco sopra è stata condivisa dall’utente Twitter “MattRickard” ed è in realtà proveniente da un video dello YouTuber Donut_Enforcement, il quale ha condiviso una versione completa del video che trovate nel player sottostante (via GameInformer):

La mod – scaricabile qui – aggiunge semplicemente la nave da carico, che altri non è che una rappresentazione visiva del fatto realmente accaduto nelle scorse ore.

Ricordiamo infatti che l’incidente nel Canale di Suez potrebbe aver messo in difficoltà anche le scorte di PS5, ora “sbloccate” a seguito dello sblocco della nave, la cui direzione è stata rimessa al centro della via marittima.

La squadra di soccorso ha iniziato a trascinare il cargo verso il Grande Lago Amaro: la Ever Given sarà in ogni caso sottoposta a un’ispezione tecnica. Ricordiamo che il cargo era rimasto bloccato da martedì, ostruendo – in diagonale – il corso d’acqua (uno dei più trafficati al mondo) per circa trecento metri di larghezza.

In ogni caso, questa volta possiamo dirlo con certezza: tutto è bene quel che finisce bene (tranne che in Microsoft Flight Simulator).

Se volete saperne di più sul gioco, gustatevi la nostra video recensione di Microsoft Flight Simulator, per capire se si tratta del prodotto che fa per voi.