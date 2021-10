Mini frigo Xbox Series X: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Iniziato semplicemente come un meme, vista la presunta somiglianza della console Xbox Series X a un frigorifero, il mini frigo ispirato alla macchina di casa Microsoft è diventato realtà. Infatti, visto il successo mondiale riscosso da questa bonaria “presa in giro” del design della console della società di Redmond, Microsoft stessa ha annunciato l’arrivo di un mini frigo che replica le fattezze della sua creatura.

In Italia, il mini frigo Xbox Series X è prenotabile da oggi presso la nota catena Gamestop, mentre le spedizioni partiranno dal prossimo dicembre. Proposto al prezzo di 99,98€, il mini frigo Xbox Series X è un vero e proprio elettrodomestico per la casa, consentendo di tenere al fresco fino a 12 lattine delle vostre bevande preferite e non mancano un paio di tasche sullo sportello per gli snack.

Il mini frigo Xbox Series X non solo è utile per conservare cibo e bevande, ma nella parte frontale viene anche offerta una porta USB in grado di caricare i vostri dispositivi, mentre il dispositivo viene alimentato tramite un piccolo adattatore DC fornito in confezione.

Se siete appassionati del mondo Xbox, il mini frigo Xbox Series X è un articolo che assolutamente non potete lasciarvi sfuggire. Che lo vogliate davvero utilizzare o solo sfoggiare nella vostra collezione, il mini frigo Xbox Series X rappresenta una sorta di vittoria della community, che ha realizzato un meme così virale che anche lo stesso produttore ha dovuto prendere nota della cosa e realizzare fisicamente quest’opera.

Il nostro consiglio, nel caso foste interessati, è quello di prenotare il mini frigo Xbox Series X sin da subito, così non lasciarvi sfuggire l’occasione di portarvi a casa un pezzo di storia. Siamo sicuri che, vista la particolarità del prodotto, il mini frigo Xbox Series X andrà a ruba come oggetto da collezione.

» Prenota ora il mini frigo Xbox Series X a 99,98€ «