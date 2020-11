Fitbit Charge 4 a meno di 100 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 3 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a fitness tracker, cuffie ed auricolari, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo con il Fitbit Charge 4, fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a sette giorni di durata della batteria. Con il GPS integrato potrete tenere d’occhio ritmo e distanza sul tracker e scoprire sull’app una mappa di intensità dell’allenamento che ti mostra il percorso e i tuoi sforzi al termine dell’esercizio. Inoltre, Charge 4 traccia il tempo che trascorrete nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM, e calcola un punteggio del sonno notturno nell’app Fitbit, così potrete comprendere la qualità del vostro riposo e scoprire come dormire meglio. Usando la rilevazione continua del battito cardiaco potrete tracciare con più precisione le calorie bruciate, ottimizzare l’allenamento e scoprire tendenze personalizzate che vi motiveranno a muovervi verso i vostri obiettivi di benessere e forma fisica.

Solitamente il Fitbit Charge 4 viene proposto a 144,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 99,90€, con uno sconto del 31%.

Continuiamo con le cuffie da gaming Logitech G935 RGB, ideali per un’esperienza di gioco immersiva e pienamente coinvolgente. L’headset presenta dei generosi Driver Pro-G da 50 mm, per un comparto sonoro senza compromessi, e vanta la tecnologia surround 7.1, per captare la direzionalità dei suoni in modo profondo e fedele. Inoltre, per il massimo della comodità le cuffie sono wireless, con una batteria capace di alimentarle senza interruzioni fino a dodici ore – microfono a braccio e silenziabile compreso.

Solitamente le cuffie da gaming Logitech G935 RGB vengono proposte a 139,00€, ma oggi potrete averle a 119,99€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su fitness tracker, cuffie ed auricolari

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon