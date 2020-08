Firewatch sta diventando ufficialmente un film

Firewatch diventerà ufficialmente un film. Ad annunciarlo è stata l’etichetta di produzione indie Snoot Entertainment, che ha raggiunto l’accordo con lo sviluppatore Campo Santo per portare sul grande schermo il videogioco narrativo che fece il suo esordio assoluto a inizio 2016.

Il film sarà prodotto da Keith Calder e Jess Wu Calder, mentre per Campo Santo ci sarà la supervisione di Sean Vanaman e Jake Rodkin. La regia sarà invece nelle mani di Regina King.

«Jess e Keith sono dei visionari produttori che si danno da fare […] Non dubitiamo della loro esperienza, del loro gusto e della loro passione» ha commentato Sean Vanaman sull’accordo. «Diamo per scontato che i loro trascorsi da quasi sviluppatori di videogiochi ci renderanno dei partner ideali.»

Firewatch colpì molto al momento della sua uscita per la peculiare direzione artistica

Il film si rifarà ovviamente alle vicende del gioco: ci troveremo quindi in Wyoming nel 1989, con il protagonista Henry che, dopo un momento di crisi personale legato anche alle sue vicende private, deciderà di trascorrere un’estate da guardia boschi per gli incendi all’interno della Foresta nazionale di Shoshone. Qui, Henry sarà in costante contatto con Delilah e si ritroverà a svelare dei misteri che il silenzio e gli scenari incontaminati del Wyoming sembravano aver sepolto nella natura.

Firewatch è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.