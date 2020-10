Fino all’85% di sconto sui titoli strategici su Humble Bundle

Il noto portale Humble Bundle ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di risparmiare sino all’85% su tantissimi videogiochi strategici e manageriali. La scelta è davvero vasta e sicuramente troverete all’interno del catalogo diversi prodotti che cattureranno il vostro interesse.

Partiamo con il recente Port Royale 4: Extended Edition, titolo nel quale, per la prima volta nella serie, le battaglie navali sono a turni, con fino a otto navi per combattimento e manovre tattiche da capitano in grado di capovolgere la sorte persino nella più disperata delle situazioni per conquistare la gloriosa vittoria. In Port Royale 4: Extended Edition assumerete il potere in una colonia, nei panni di un giovane e ambizioso governatore, desideroso di imparare a regnare e sviluppare il suo piccolo insediamento per trasformarlo in una frenetica città commerciale. Nel gioco dovrete potenziare le catene di produzione connettendo più isole e creare rotte commerciali complesse da una parte all’altra dei Caraibi, soddisfacendo il fabbisogno crescente delle città.

Continuiamo con Project Highrise, prodotto nel quale sarete chiamati ad essere dei veri e propri palazzinari, con l’unico obiettivo di creare un ecosistema formato palazzo, costituito da uffici, servizi, appartamenti e in grado di portare, si spera, tanti tanti soldi. Il gioco è un gestionale bidimensionale, dove all’interno di uno spazio predefinito di 40 tiles orizzontali per 70 verticali potremo costruire il nostro palazzo. Le dimensioni, gli scopi e come effettivamente lo gestiremo sono tutti elementi che dovremo decidere in piena autonomia.

Infine, non poteva mancare l’apprezzato Darkest Dungeon: Ancestral Edition, che, oltre al gioco base, contiene anche la colonna sonora originale ed i DLC The Crimson Court, The Shieldbreaker e The Color of Madness. Ricordiamo che il titolo è un coinvolgente RPG roguelike a turni gotico, incentrato sullo stress da avventura.

Fino all’85% di sconto sui titoli strategici su Humble Bundle