Fino al 68% di sconto su tanti titoli in preorder su CDKeys!

Continuano gli sconti sul popolare store online CDKeys, che propone tantissimi titoli di prossima uscita con sconti che possono arrivare sino al 68%, tra cui troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento e degno di entrare nella vostra libreria digitale.

Ad esempio, tra i vari articoli potete trovare Sniper Elite 5, quinto capitolo della celeberrima serie nel quale i giocatori impersoneranno Karl Fairburne, in missione nella Francia del 1944 per sgominare il misterioso piano nazista denominato “Operazione Kraken”. Infatti, Sniper Elite 5, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, ci porterà in particolar modo nel nord della Francia, con scenari ricostruiti in modo concorde al periodo storico. Il titolo è acquistabile a soli 37,19€, rispetto ai 53,99€ di listino grazie a uno sconto del 31%.

Altro gioco piuttosto interessante, soprattutto a prezzo scontato, è The Quarry, acquistabile a soli 43,19€, rispetto ai 65,55€ di listino. Il titolo è una sorta di sequel spirituale di Until Dawn, con la volontà di tornare alle atmosfere e al gameplay tipico dell’amato videogioco uscito la scorsa generazione. The Quarry sarà un interactive drama più permissivo di altri, perché sarà sempre possibile fare un rewind per compiere delle scelte differenti nel caso l’esito non sia gradito. Death Rewind, questo il nome della meccanica di gioco, sarà disponibile solo ad una seconda partita.

Concludiamo la nostra carrellata con Gotham Knights, che potete portarvi a casa a soli 44,39€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino. Nel gioco, Bruce Wayne ha lasciato un messaggio ai suoi partner più fidati, come Robin ed il commissario Gordon, lasciando detto che si sarebbe attivato soltanto al momento della sua morte, il che indica che, nell’universo del gioco, Batman è morto. Il titolo si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offrirà un sistema di combattimento molto fluido

