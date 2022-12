Fino al 58% di sconto sui migliori giochi da tavolo, ottimi per il Natale!

Mancano ormai poche settimane al Natale e tantissime persone stanno approfittando di questo periodo per acquistare i loro regali da fare a parenti o amici (o anche a sé stessi). Sicuramente, i giochi da tavolo sono articoli piuttosto apprezzati, in quanto permettono di divertirsi in compagna per svariate ore e si prestano bene ad essere utilizzati durante le vacanze natalizie. Fortunatamente, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione proprio sui giochi da tavolo, che potete acquistare con sconti fino al 58%!

In particolare, tra i vari prodotti in sconto vi consigliamo Villainous, che potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto ai consueti 59,99€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 25€. Gioco da tavolo pensato per 2-6 giocatori con un’età a partire da 10 anni, Villainous ha protagonisti sei famosi Cattivi Disney (Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori), ognuno con un malvagio obiettivo da raggiungere e diversi eroi da distruggere, tra cui Ariel, Peter Pan, Aladdin e tanti altri.

Villainous offre un design accattivante a livello di illustrazioni delle carte e plance e le sue dinamiche di gioco si adattano facilmente a diverse categorie di giocatori, dai principianti agli esperti. La durata media di una partita varia dai 60 ai 120 minuti, a seconda del numero di giocatori, dimostrandosi perfetto per trascorrere una piacevolmente una serata con gli amici e parenti.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.