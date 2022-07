Fino al 52% di sconto su SSD, SD e chiavette USB Samsung da Amazon!

Avete bisogno di ulteriore spazio di archiviazione sui vostri dispositivi portatili o un veloce SSD per memorizzare una gran quantità di dati da portare con voi? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione che vi consentirà di acquistare SSD, SD e chiavette USB Samsung a prezzi assolutamente imperdibili!

Tra i vari prodotti facenti parte dell’iniziativa, vi segnaliamo in particolar modo l’SSD Samsung 980 Pro da 2TB, che potete portarvi a casa a soli 289€, rispetto ai 335,08€ di listino, per un risparmio reale di oltre 46€ e uno sconto del 14%.

Samsung 980 Pro è un’unità M.2 2280 standard dotata di un dissipatore integrato, che porta lo spessore finale a circa 8,5 mm, rendendolo pienamente compatibile con PlayStation 5 e PC.

Il dissipatore integrato è ottimizzato grazie alla tecnologia data center, la quale consente di dissipare il calore in modo semplice ed efficace dal chip del controller interno.

In generale, Samsung 980 Pro è un’unità PCIe Gen 4 che presenta velocità in lettura e scrittura di 7000 MB/s e 5000 MB/s, oltre che prestazioni casuali 4K di un milione di IOP. Troviamo anche 1GB di cache DDR4, memoria NAND TLC di alta qualità di Samsung e ben cinque anni di garanzia.

Samsung 980 Pro presenta anche una tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 avanzata: rispetto alla precedente Intelligent TurboWrite garantisce un buffer fino a 5 volte più grande.

L’installazione su PlayStation 5 è semplice e veloce. La presenza del dissipatore integrato è un tocco importante, soprattutto per configurazioni che non prevedono il raffreddamento dello slot M.2. Performance adeguate sia per l’archiviazione che per il gioco.

